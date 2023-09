La moglie di Lozano in lacrime: “Napoli, ti porto nel cuore per sempre”

Con un post commovente su Instagram, la moglie di Lozano ha salutato la città di Napoli dopo il trasferimento dell’attaccante al PSV.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. “Ti porto nel mio cuore per sempre!”. Con queste parole piene d’affetto, la moglie di Hirving Lozano, Ana, ha salutato su Instagram la città di Napoli dopo il trasferimento dell’attaccante messicano al PSV Eindhoven.

Un messaggio commovente in cui la signora Lozano ringrazia anche alcune persone a lei care che ha conosciuto durante l’esperienza partenopea del marito: “Grazie Lello, Genni, Emanuele, Roberto Riserva, Ciro, Antonella. Grazie a tutti”.

Parole d’amore per Napoli e i napoletani, che hanno accolto calorosamente la famiglia Lozano negli ultimi 4 anni. Nonostante alti e bassi, la città è entrata nel cuore della moglie di Hirving, che su Instagram non ha nascosto la propria emozione e tristezza per l’addio.

Una testimonianza di come Napoli sappia conquistare tutti con la sua bellezza e calore umano. Il legame della famiglia Lozano con la città resterà per sempre, al di là del calcio e dei colori sociali.