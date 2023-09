Kvaratskhelia, la Bestia Nera della Lazio. Il Georgiano ha un obiettivo

Khvicha Kvaratskhelia è pronto per fare la differenza nel grande match tra Napoli e Lazio. Un anno dopo aver illuminato l’Olimpico, il numero 77 si prepara per un nuovo spettacolo.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nel match tra Napoli e Lazio, tutto può accadere, soprattutto quando sul campo c’è Khvicha Kvaratskhelia, il giovane fuoriclasse georgiano del Napoli. Il 22enne, che è stato nominato miglior giocatore della scorsa Serie A e miglior giovane della Champions League, è pronto per una nuova sfida carica di significato.

Un Anno Dopo il Gol all’Olimpico

Quasi un anno fa, il 3 settembre 2022, Kvaratskhelia era stato il protagonista della vittoria del Napoli all’Olimpico contro la Lazio, con un gol memorabile che aveva aperto la strada al 2-1 finale. Questa volta, i biancocelesti visitano il Maradona con due sconfitte consecutive sulle spalle, aumentando la pressione sia per loro che per il Napoli.

Preparazione Personalizzata

Dopo aver saltato l’esordio a Frosinone e aver trascorso del tempo in panchina contro il Sassuolo a causa di un infortunio al ginocchio, Kvaratskhelia è pronto per il ritorno. L’allenatore Rudi Garcia ha preparato un programma personalizzato per il giovane, che è entrato nella ripresa dell’ultimo match, dimostrando il suo valore con un assist decisivo.

Ballottaggio con Raspadori e Novità nella Formazione

Sebbene ci sia un ballottaggio con Raspadori per la maglia da titolare, Kvaratskhelia è determinato a fare la differenza. La scelta finale di Garcia sarà cruciale per la strategia del Napoli.

Altri Giocatori da Osservare

Non è solo Kvaratskhelia a detenere le speranze del Napoli. Victor Osimhen è alla ricerca del suo quarto gol consecutivo in campionato, mentre Lobotka e Anguissa dominano la mediana. Inoltre, Zielinski fornisce quella classe pura che potrebbe essere la chiave per sbloccare la difesa della Lazio.

Cosa Aspettarsi

Con un talento come Kvaratskhelia, il match promette emozioni. È un momento critico sia per la Lazio che per il Napoli, e con giocatori così talentuosi in campo, tutto è possibile. Ad un anno di distanza dalla storica vittoria al L’Olimpico, il Napoli punta nuovamente sulla classe del suo numero 77, Kvaratskhelia, per fare la differenza.

Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo incontro intrigante nel mondo del calcio italiano.