La Liga denuncia la Juventus: le motivazioni di Tebas

Javier Tebas presidente della Liga denuncia la Juventus ed il Manchester City, lo riferisce il quotidiano As. La decisione di presentare un esposto da parte del numero uno della Liga è stata presa per tutelare i club spagnoli ed europei che, a suo dire, sarebbero costretti a competere in condizioni di inferiorità rispetto ad altri che non rispettano le norme e mettono a rischio l’intero ecosistema del calcio.

Tebas aveva già annunciato questo provvedimento nelle scorse settimane. Secondo il presidente della Liga, club come il Psg non avrebbero le condizioni economiche per fare rinnovi mega galattici come quello appena firmato da Mbappé, che era sul punto di firmare per il Real Madrid a cifre sempre astronomiche. Ora la denuncia di Tebas si è spostata al City e alla Juventus denunciate alla Uefa. “Mi piacerebbe sapere come hanno fatto a prendere Haaland, Raiola chiedeva una grossa commissione…” aveva detto Tebas riferendosi all’ultimo acquisto del Manchester City. Mentre se la denuncia nei confronti dei bianconeri è relativa alle presunte fittizie finite nel mirino della Procura di Torino. Non è comunque la prima volta che Tebas passa alla denuncia, lo ha fatto già in passato con Psg e Manchester City, ora mette nel mirino anche la società di Agnelli.