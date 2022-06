REPUBBLICA – Scambio Luis Alberto-Zielinski difficilissimo, ecco la valutazione di De Laurentiis

Lo scambio tra Luis Alberto e Piotr Zielinski è una delle ipotesi di calciomercato che coinvolge Lazio e Napoli. Entrambi i calciatori hanno voglia di lasciare i rispettivi club, con Luis Alberto che ha qualche motivazione in più rispetto al polacco del Napoli. Ma secondo Repubblica lo scambio è veramente molto complicato, almeno per tre motivi. Il primo è di natura anagrafica: Zielinski ha 28 anni mentre Luis Alberto di anni ne ha 30.

C’è poi la questione dell’ingaggio, con Zielinski che percepisce quasi 4 milioni di euro a stagione col Napoli e per cambiare casacca chiederebbe un aumento alla Lazio.

Ma lo scambio Zielinski-Luis Alberto, secondo Repubblica, non si può fare nemmeno dal punto di vista della valutazione economica. Aurelio De Laurentiis valuta il giocatore 60 milioni di euro, quindi è veramente complicato che si possa intendere con Claudio Lotito, da questo punto vista. Se non ci sarà un’offerta dall’estero è molto probabile che Zielinski resti a Napoli, per cercare di trovare finalmente continuità di rendimento. Perché sulle qualità del giocatore ci sono pochissimo, se non zero dubbi, ma il giocatore polacco ha sempre avuto fasi alterne. Anche nell’ultimo campionato ha disputato un’ottima prima parte di stagione, poi si è fermato nel girone di ritorno.