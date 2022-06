Edinson Cavani, fantastica doppietta al Messico. È ancora un mostro? – VIDEO

Edinson Cavani segna due gol al Messico in gara amichevole. Il giocatore è svincolato dal Manchester United e cerca un club. Se qualcuno aveva qualche dubbio sulle qualità di Edinson Cavani a 35 anni è arrivata la conferma che Il Matador il pallone in porta lo sa ancora buttare.

Alla giusta cifra d’ingaggio, Cavani potrebbe rappresentare una validissima alternativa in qualsiasi club. Di Cavani si è parlato anche in chiave Napoli. La questione potrebbe essere approfondita se Mertens non dovesse firmare il rinnovo di contratto o se magari Petagna fosse ceduto.