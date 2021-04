La gioia di Alvino: “Napoli, Torino schiantato”. Poi difende Bakayoko e Gattuso

Il Napoli riesce a battere il Torino per 2-0 fuori casa. Gli azzurri sono hanno dominato il Torino per tutto il primo tempo, rischiando qualcosina solo nella ripresa. Il Napoli in generale poteva segnare molti più gol, anche perché gli azzurri hanno colpito pure due legni. Insomma la squadra di Gattuso è uscita dominando dallo stadio Olimpico Grande Torino. Al termine del match arriva il commento sui social di Carlo Alvino che su Twitter scrive:

Mamma che Napoli! Schiantato il Toro. Risultato bugiardo. Poteva finire in goleada. Contento soprattutto per

@TimoeB08 e #Gattuso troppe volte offesi, non criticati! #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!