Classifica Serie A: il Napoli scavalca la Juventus, ecco perché

Il Napoli batte il Torino e aggancia la Juventus a 66 punti, ma gli azzurri sono davanti ai bianconeri nella classifica di Serie A. Agli azzurri sarebbe bastato vincere anche 1-0 per stare davanti ai bianconeri. Il Napoli è davanti alla Juventus in classifica, questo perché ha più gol segnati rispetto ai bianconeri. La classifica avulsa come primo parametro richiede gli scontri diretti, in questo caso siamo in parità dato che il Napoli ha vinto 1-0 al Maradona mentre la Juventus ha vinto in casa per 2-1. Visti i risultati anche il parametro della differenza reti negli scontri diretti è alla pari. A questo punto si guarda il terzo parametro: “Reti totali realizzate in generale: dovesse equilibrarsi anche la situazione della differenza reti delle due squadre, a decidere sarebbe il numero totale di gol fatti”.

Attualmente il Napoli è davanti alla Juventus nella classifica di Serie A perché ha segnato 73 gol, mentre la Juventus è ferma a 65 reti. In caso di arrivo a pari punti, visto che gli scontri diretti sono già stati giocati, saranno sempre questi i parametri da guardare. Quindi per il Napoli sarà importante vincere, ma segnare qualche gol in più non sarebbe male, anche se gli azzurri hanno un buon margine di vantaggio.