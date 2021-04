Torino-Napoli 0-2. Vince la squadra di Gattuso all’Olimpico Grande Torino: decidono i gol nel primo tempo di Bakayoko e Osimhen. Pali per Zielinski e Insigne, gara dominata dagli azzurri, che agganciano la Juventus a quota 66 punti. Brutto ko per i granata, che ora sono alla pari di Cagliari e Benevento. Un grande primo tempo è sufficiente al Napoli per espugnare l’Olimpico Grande Torino. Nella ripresa, molte occasioni (la squadra di Gattuso termina con ben 25 tiri totali), ma il punteggio non cambia più. Da segnalare l’espulsione di Mandragora nel finale.

Napoli dirompente allo Stadio Olimpico Grande Torino

Primo tempo chiuso in vantaggio sullo 0-2, con le reti che avrebbero potuto essere anche di più se solo le tante occasioni create fossero state concretizzate. Sulla seconda marcatura c’è, però, il classico dubbio di natura fantacalcistica: Osimhen ruba palla a Nkoulou e si invola verso la porta di Sirigu, Bremer cerca disperatamente di recuperare per impedire il tiro dell’ex Lille che riesce comunque a concludere, facendo carambolare la sfera in fondo al sacco. Pallone che termina in rete dopo una carambola che vede Bremer calciare proprio sulla punta del piede di Osimhen, il cui tocco è l’ultimo ed anche quello decisivo per determinare la paternità del goal.

La stessa Lega Serie A lo ha assegnato all’attaccante nigeriano, salito così a quota sette in stagione: una bella rivincita dopo un calvario fatto di problemi fisici e positività al Covid-19.

Torino-Napoli, match della 33a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Olimpico Grande Torino si è concluso col punteggio di 0-2. Azzurri al momento alla pari della Juventus: successo fondamentale in ottica Champions. Brutto ko per i granata, dominati per gran parte del match e sconfitti. Pali colpiti da Zielinski e Insigne, il risultato avrebbe anche potuto essere piú rotondo.

TORINO-NAPOLI I VIDEO DEI GOAL

Il video con i gol di Torino-Napoli 0-2, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2020/2021.

Gol di Bakayoko

Gol Osimhen

Il tabellino di Torino-Napoli 0-2 (primo tempo 0-2)

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou (Dal 57′ Buongiorno), Bremer; Singo (Dal 71′ Bonazzoli), Rincon, Mandragora, Ansaldi (Dal 85′ Baselli); Verdi (Dal 57′ Linetty); Sanabria, Belotti (Dal 71′ Zaza). All. Nicola

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko (Dal 85′ Ruiz); Politano (Dal 59′ Lozano), Zielinski (Dal 59′ Mertens), Insigne (Dal 85′ Elmas); Osimhen (Dal 80′ Petagna). All. Gattuso

Arbitro: Irrati di Pistoia

Gol: 11′ Bakayoko (N), 13′ Osimhen (N)

Assist: nessuno

Ammoniti: Verdi, Osimhen

Espulsi: Mandragora (T) all’86’ per doppia ammonizione.