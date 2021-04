Gattuso: non solo la vittoria, da Torino arriva un’altra ottima notizia

Un gol bellissimo quello segnato da Tiemouè Bakayoko al Torino, una vera e propria saetta quella del giocatore francese. Il centrocampista di proprietà del Chelsea è bravissimo a crearsi da solo l’occasione da rete, controllando benissimo il pallone e scagliando poi un tiro violento che non ha lasciato alcuno scampo a Sirugu. Ma la prestazione di Bakayoko non va valutata solo per il gol segnato, ma nel complesso. Il giocatore anche con il Torino ha tenuto bene la posizione, è riuscito spesso a contrastare gli avversari, alzando una diga a centrocampo. Purtroppo, almeno in un paio di occasioni, ha peccato di troppa sicurezza, aprendo spazi al contropiede avversario. Un calciatore che occupa la sua posizione non si può permettere sbavature, perché quando perde la palla lascia la difesa scoperta agli attacchi degli avversari.

In generale la prestazione di Bakayoko con il Torino è stata positiva, così come lo era stato con la Lazio. In entrambi i match Bakayoko non avrebbe dovuto giocare. Il francese si è fatto trovare pronto a sostituire prima Demme e poi Fabian Ruiz. Questa è sicuramente una notizia importantissima per Gennaro Gattuso che sa di avere in panchina un uomo molto valido, recuperato soprattutto dal punto di vista mentale. Bakayoko, infatti, da qualche tempo aveva perso il posto da titolare perché le sue prestazioni erano calate, ora invece il francese sembra veramente sul pezzo. Per la corsa Champions League il Napoli avrà bisogno di tutti gli uomini a sua disposizione e Bakayoko può essere un ottimo rinforzo.