Kvaratskhelia: “Se sogno di andare al Real Madrid? Ecco la verità. A Napoli sono felice”

L’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, si è soffermato sul suo futuro e sulle recenti voci che lo associano al Real Madrid.

Nell’ambito di un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Geo Team, Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ha affrontato le speculazioni di calciomercato che lo associano al Real Madrid, svelando i suoi sentimenti riguardo a un possibile trasferimento in Spagna.

“Sono felice a Napoli, non penso ad altro. La verità sul Real Madrid è che è stata una passione della mia infanzia”, ha dichiarato l’attaccante, che non ha mai nascosto il suo tifo per i blancos fin da giovane. Tuttavia, Kvaratskhelia ha sottolineato la sua attuale dedizione al Napoli: “Al momento sono concentrato al 100% sul Napoli. Sto dando il massimo per contribuire al successo della mia squadra”.

Rispondendo alle voci che lo vedrebbero protagonista di un trasferimento alla squadra spagnola, l’attaccante ha affermato: “Ci sono tanti buoni club in cui mi piacerebbe giocare, ma ora penso esclusivamente al Napoli. Mi sento molto felice qui, è una stagione importante con partite fondamentali da affrontare. Il futuro è aperto, ma al momento la mia attenzione è tutta per il Napoli, dove mi trovo bene e sono molto concentrato”.

In un contesto di mercato sempre più vivace, Kvaratskhelia conferma il suo impegno attuale, lasciando aperte le porte a possibili sviluppi futuri, ma senza distogliersi dal suo obiettivo principale: contribuire al successo della squadra partenopea.