Maradona jr: “Napoli-Inter condizionata da due errori arbitrali gravi. Difficile crederci nell’era VAR”

Il figlio della leggenda, Diego Armando Maradona Jr, si è soffermato sulla sfida tra Napoli e Inter e su quella di venerdì con la Juventus.

Nell’intervista rilasciata a SerieD24.com, Diego Armando Maradona Jr, da poco esonerato dal Pompei, ha espresso le sue opinioni sulla sconfitta del Napoli contro l’Inter, sottolineando due errori arbitrali che, a suo avviso, hanno condizionato l’esito della partita: “Credo che la partita di domenica sia stata indirizzata da due errori arbitrali gravi. Nell’epoca del Var faccio fatica a credere a certe cose. Il Napoli non ha iniziato bene, è vero. Abbiamo 11 punti di distacco dalla prima e dobbiamo recuperare, non sarà facile. Sapevamo che non sarebbe stato facile ripetersi dopo l’anno scorso”.

Riguardo alla prossima sfida contro la Juventus, Maradona Jr ha evidenziato il momento positivo dei bianconeri in campionato, ma ha avvertito di non sottovalutare gli azzurri: “Juventus-Napoli? Bianconeri favoriti visto l’ottimo momento in campionato ma guai a sottovalutare gli azzurri. Sarà una partita equilibrata. Non faccio pronostici perché sono scaramantico, ma spero che il Napoli vinca (ride ndr)”.