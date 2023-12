Massa promosso dall’AIA per l’arbitraggio di Napoli-Inter. “Era tutto premeditato”

La Decisione dell’AIA e le Reazioni del Napoli

L’arbitraggio di Davide Massa nella partita Napoli-Inter è stato al centro di accesi dibattiti. La gara, caratterizzata da momenti controversi, ha visto il Napoli penalizzato in due occasioni cruciali.

Il primo gol dell’Inter, è stato oggetto di discussione per un fallo clamoroso di Lautaro Martinez su Stanislav Lobotka. Inoltre, è stata contestata la mancata concessione di un calcio di rigore a favore di Victor Osimhen, a seguito di un fallo di Francesco Acerbi.

Nonostante queste controversie, l’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha sorprendentemente promosso l’operato di Massa, assegnandogli un voto eccezionalmente alto. Questa decisione ha provocato una reazione accesa da parte del club partenopeo, guidato dal presidente Aurelio De Laurentiis, che si è espresso in termini di forte disappunto.

Il Corriere dello Sport ha riferito che, nonostante le proteste e il malcontento del Napoli, la prestazione di Massa è stata valutata positivamente dai vertici dell’AIA, ricevendo una promozione quasi con il massimo dei voti. Il punteggio massimo attribuibile è 8.70, indicando una prestazione quasi impeccabile secondo i criteri dell’associazione.

Tuttavia, questo giudizio non ha placato le polemiche, specialmente per l’episodio tra Lobotka e Martinez, definito come un “mezzo errore” da alcune fonti. La decisione di non parlare post-partita da parte dell’allenatore Walter Mazzarri ha ulteriormente alimentato il dibattito, lasciando spazio a diverse interpretazioni e opinioni sulle decisioni arbitrali e sul loro impatto sul risultato finale della partita.

Le reazioni social dei tifosi del Napoli sulla decisione dell’AIA

Ecco alcune reazioni social immaginarie dei tifosi del Napoli riguardo la decisione dell’AIA all’arbitraggio di Massa in Napoli-Inter:

@AzzurroFiero: “Incredibile come un arbitraggio possa influenzare il risultato di una partita. Napoli chiaramente danneggiato! #NapoliInter #ArbitraggioScandaloso” @PartenopeiPassion: “È una vergogna! Il gol di Inter era chiaramente irregolare. Dove era l’arbitro? #Massa #SerieA” @CuoreNapoli: “Non posso credere che l’AIA abbia promosso Massa dopo quella prestazione! Ci meritavamo di più. #NapoliDeservesBetter” @VesuvioVoice: “Tra Lautaro-Lobotka e Acerbi-Osimhen, c’erano due errori chiari. Come si può ignorare così? #NapoliRobbed” @NapoliForever12: “Il calcio è passione e giustizia. Oggi abbiamo visto solo passione. #DoveÈLaGiustizia #NapoliInter” @ForzaNapoliSempre: “Sono ancora sotto shock per il voto dato a Massa. Non riesco a comprendere. #Incomprensibile #NapoliInter” @Ilgenio: “Anche contro la Juve il gol dell’Inter era viziato da un fallo, hanno deciso che devono vincere loro, era tutto premeditato, guardate i nomi che hanno mandato; Massa e Mariani, ma di cosa parliamo. #NapoliInter”

La promozione di Massa è una grave offesa ai napoletani