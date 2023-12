Kvaratskhelia, il padre: “Khvicha sogna di giocare per il Real Madrid”

Il padre di Khvicha Kvaratskhelia ha rivelato il desiderio del giovane talento azzurro di indossare un giorno la maglia del Real Madrid.

Nel corso della partita di ieri sera in Champions League contro il Real Madrid, Khvicha Kvaratskhelia ha mostrato il suo impegno, contribuendo all’azione che ha portato al gol di Giovanni Simeone. Nonostante ciò, l’esterno offensivo georgiano è stato arginato efficacemente da Daniel Carvajal ed Antonio Rudiger, impedendogli di brillare come sperato.

Nonostante la prestazione deludente di Khvicha nella partita, il padre ha sottolineato l’importanza speciale di affrontare il Real Madrid e ha descritto l’impegno e la dedizione del figlio sul campo. In una breve intervista con ‘Geo Team‘ dopo l’incontro, Badri Kvaratskhelia ha dichiarato: “Affrontare il Real Madrid è qualcosa di speciale per chiunque e non poteva che essere così anche per Khvicha. Aggiungeteci che tutta la famiglia, ad eccezione del sottoscritto, tifa per il club spagnolo… Mio figlio ha sempre sognato di indossare un giorno quella maglia, e lo sogna ancora: ne sono certo”.

Il desiderio di Khvicha di giocare per il Real Madrid emerge come un obiettivo chiaramente definito, alimentato dalla passione e dalla determinazione.