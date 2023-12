Mazzarri difende Meret: retroscena dalla partita contro il Real Madrid

Meret e Natan identificati come i principali responsabili della prestazione negativa del Napoli contro il Real Madrid: Mazzarri li difende.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli, pur giocando con determinazione al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, lascia l’amaro in bocca per la mancata opportunità di ottenere un risultato significativo in terra spagnola. La squadra di Mazzarri ha pagato a caro prezzo la sua fragilità difensiva, con Meret e Natan sotto accusa per la sconfitta subita.

Meret, protagonista di un maldestro intervento sul tiro di Nico Paz, e Natan, spesso smarrito nel marcare il suo uomo, sono stati identificati come tra i principali responsabili della prestazione negativa del Napoli. Al termine della partita, entrambi sembravano visibilmente affranti per le proprie prestazioni e per la conseguente sconfitta.

I compagni di squadra hanno cercato di confortarli, ma Mazzarri è consapevole che dovrà concentrarsi sul miglioramento della solidità difensiva della squadra azzurra. La necessità di essere più compatti e marcare con precisione i diretti avversari è emersa chiaramente.

In difesa del portiere friulano, Meret, il tecnico toscano ha dichiarato nella conferenza stampa post-gara: “Ma quale problema? Meret ha fatto molto bene, con due parate decisive. Il gol del 3-2 si può discutere, magari era coperto e non ha visto bene la traiettoria”. Nonostante la difesa del tecnico, è evidente che il Napoli dovrà lavorare duramente per correggere le lacune evidenziate nella sfida contro il Real Madrid.