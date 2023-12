Sindaco Manfredi sullo Stadio Maradona: Aspetto proposte

Il Sindaco Manfredi spiega le condizioni per la cessione dello Stadio Maradona, attendendo una proposta da De Laurentiis.

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, risponde alla richiesta pubblica di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, riguardo al futuro dello stadio Diego Armando Maradona. Ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, il sindaco ha delineato le condizioni per una potenziale cessione dello stadio.

Le Condizioni del Sindaco Manfredi per lo Stadio Maradona

“Lo stadio Maradona è un patrimonio della città,” ha affermato Manfredi. La sua apertura alla proposta di De Laurentiis è condizionata da due requisiti principali: l’impianto deve essere idoneo per eventi sportivi internazionali, come gli Europei, e la capienza deve essere sufficiente per accogliere un gran numero di tifosi napoletani.

Difendere gli Interessi dei Tifosi

Manfredi sottolinea l’importanza di considerare gli interessi dei tifosi e della città. “Uno stadio molto piccolo non permetterebbe ai tanti tifosi napoletani di assistere alle gare,” ha detto. La decisione di vendere o meno lo stadio sarà presa tenendo conto delle opinioni dei cittadini.

Vendita dello Stadio Maradona: Una Proposta Ancora da Concretizzare

Il sindaco ha ribadito che, al momento, non è arrivata nessuna proposta concreta da parte della SSC Napoli. Ha anche menzionato le difficoltà legali e normative relative alla vendita dello stadio, suggerendo che la concessione per 50 o 99 anni potrebbe essere un’alternativa, a condizione di investimenti significativi.

La Strada da Seguire

Manfredi conclude che qualsiasi decisione riguardante lo stadio Maradona dovrà essere presa nel migliore interesse dei tifosi e dei cittadini, assicurando uno stadio accessibile e di qualità.