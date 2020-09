Koulibaly – PSG, il club parigino offre 40 milioni. De Laurentiis si sente offeso dallo sceicco. Il senegalese potrebbe restare a Napoli.

Il Psg vuole Koulibaly e mette sul piatto “solo” 40 milioni, offerta a ribasso del Club parigino, De Laurentiis ne aveva rifiutati 60 dal Manchester city. L’edizione odierna del corriere dello sport ha svelato il contenuto della trattativa Koulibaly- Psg e alcuni retroscena. Ecco quanto evidenziato:

“Il Psg ha fatto la sua offerta per Kalidou Koulibaly: 40 milioni di euro. Risposta del Napoli: niente da fare. Sì, non bastano proprio come non sono stati considerati sufficienti i 60 milioni, 50 di base fissa e 10 di bonus, che il Manchester City ha proposto attraverso Fali Ramadani, il manager del difensore del Napoli

La situazione, insomma, non si sblocca, non cambia e difficilmente cambierà se le pretendenti non arriveranno alla cifra richiesta dal presidente De Laurentiis. Koulibaly, accantonata anche l’idea Psg, a questo punto potrebbe restare ancora a Napoli dove potrebbe disputare un’altra stagione. Una situazione che sicuramente non dispiacerebbe a Gennaro Ivan Gattuso che punta tantissimo sul calciatore senegalese. Nei prossimi giorni ci sarà la scelta definitiva sul suo futuro”.

DE LAURENTIIS OFFESO DAL PSG PER L’AFFARE KOULIBALY

“L’offerta da parte del PSG per Koulibaly, ha indignato il patron del Napoli. La proposta di 40 milioni di euro , cifra che Aurelio De Laurentiis ritiene “inaccettabile” e quasi offensiva. Il club francese ha incassando subito il rifiuto del Napoli che dal City ne aveva rifiutati 60mln, tra base fissa e bonus raggiungibili. La situazione dunque non si sblocca e difficilmente cambierà. Aurelio De Laurentiis a queste condizioni non intende vendere Koulibaly calciatore al Psg, vecchio partner in affari sin dai tempi di Lavezzi e Cavani.

Sokratis, il difensore che il Napoli aveva bloccato in vista della possibile cessione di Koulibaly, attenderà solo pochi giorni. Il conto alla rovescia, è iniziato.

Mancano 9 giorni alla fine del mercato, il termine è fissato per il 5 ottobre e ciò significa che se non arriverà l’offerta giusta per Koulibaly, dal Psg, dal City o magari dalla sorpresa Llverpool, Kalidou giocherà la sua settima stagione con la medesima maglia Azzurra: per la gioia di Gatruso, dei compagni e dei tifosi”.