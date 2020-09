Koulibaly, messaggi d'amore al Napoli. La svolta sul mercato non arriva.

Kolubaly ha Napoli nel cuore, De Laurentiis è disposto a cederlo solo per 80 milioni ma Manchester City e Psg prendono tempo.

Kalidou Koulibaly, lancia messaggi al Napoli. Il gigante della difesa azzurra, al centro del più grande rebus di mercato della stagione, pubblica un video celebrativo del suo primo gol in Serie A, con il Palermo. Un messaggio chiaro, per i tifosi e per la società, come spiega l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato:

“Dieci giorni alla fine del mercato, da oggi, e una lista ben più lunga di situazioni da mettere a posto. Nell’ordine: innanzitutto la cessione di Milik e poi quella di Koulibaly. E per finire gli ani vi eventuali di Matias Vecino dall’Inter e di Sokratis Papastathopoulos dall’Arsenal.

L’ingaggio di Sokratis è strettamente subordinato all’eventuale partenza di Kalidou. Il difensore greco avrebbe comunicato di non essere intenzionato ad attendere fino alla fine del mercato.

Ovvero: vuol capire se esistono concrete possibilità di cessione di Koulibaly e dunque se la sua attesa non sarà vana.

Kalidou Koulibaly ha postato su Twitter il video del suo primo gol con la maglia del Napoli, avvenuto il 24 settembre del 2014. Un messaggio d’amore chiaro, accolto dai tifosi che hanno lasciato tantissimi commenti sulla sua bacheca.

Se arriverà l’offerta giusta, che in apertura di mercato il club azzurro aveva quantificato negli ormai famigerati 80 milioni di euro tra base fissa e bonus, allora il K2 porrà essere scalato. Rispetto alle prime schermaglie, quelle della trattativa con il City, ora è il Psg ad aver intensificato i contatti (s’è informato anche il Liverpool): tutto dipende dalla cifra che sarà offerta a De Laurentiis“.