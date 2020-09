L’offerta del Psg per Kalidou Koulibaly può portare Senesi e Veretout al Napoli, il club parigino sfida il Manchester City.

Alla fine del mercato non manca moltissimo, ma c’è ancora tempo per lavorare. Così il Napoli valuta l’offerta del Psg per Koulibaly e tiene in caldo Marcos Senesi e Jordan Veretout. Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di accettare un’offerta che scenda al di sotto dei 70 milioni di euro, ma secondo le ultime notizie pare che il club francese sia disposto a metterne sul piatto molti di più. Con i soldi freschi in cassa il Napoli potrebbe lanciare l’assalto a qualche calciatore che serve a Gennaro Gattuso. L’idea è quella di promuovere Maksimovic titolare, puntando poi su un altro difensore centrale da acquistare e poi prendere un centrocampista.

Secondo quanto scrive Tuttosport c’è ancora un duello in corso tra Manchester City e Psg per il difensore senegalese. Se il Napoli venderà Koulibaly al Psg allora avrà in cassa i soldi per Veretout e Senesi. Per il difensore del Feyenoord servono 20 milioni di euro, mentre per il centrocampista francese della Roma la cifra è ancora da stabilire, ma pare complicato che si vada al di sotto dei 30 milioni di euro. Al momento Veretout viene considerato “indispensabile per iniziare le partite con il 4-2-3-1”, modulo che ha dato grandi soddisfazioni nel match con il Parma.