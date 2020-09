Il Psg fa sul serio per Kalidou Koulibaly, pronta un’offerta da circa 82 milioni di euro, affare che può cambiare il calciomercato del Napoli.

Comincia a diventare sempre più insistente la voce di un’offerta del Psg per Kalidou Koulibaly. Secondo i tabloid inglesi il club di Parigi ha rotto gli indugi e sta cercando di prendere il difensore del Napoli. Si parla di un Manchester City oramai tagliato fuori dalla corsa per il giocatore, dato che Leonardo sta preparando una mega offerta per convincere il Napoli a cedere il calciatore. Fino ad ora il Manchester City ci ha provato mettendo sul piatto 55/60 milioni di euro, una cifra che non ha scaldato il cuore di Aurelio De Laurentiis. Serve qualcosa in più per convincere il patron azzurro a cedere il difensore senegalese, che è stato uno dei migliori nella prima partita a Parma.

Psg tutto su Koulibaly: ecco l’offerta

La notizia battuta nel pomeriggio dai giornali inglesi, viene confermata anche dal calciomercato.it che parla di “svolta nelle ultime ore, non solo con il sorpasso del club francese su quello inglese, ma anche con una concretezza ben diversa delle ultime ore“. Secondo il portale specializzato in calciomercato sarebbe stato questo il motivo per cui a fine partita con il Parma, il tecnico Gennaro Gattuso ha parlato di dispiacere nel caso Koulibaly fosse andato via.

Al momento l’offerta da 82 milioni di euro del Psg per Koulibaly deve essere ancora presentata al Napoli. A questa cifra il club azzurro potrebbe anche lasciar partire il difensore, che andrebbe praticamente a raddoppiare il suo stipendio. Sulla trattativa arriva anche qualche smentita, come quella fatta da Radio Marte. In ogni caso se il difensore venisse ceduto allora il Napoli avrebbe un cassa denaro liquido per comprare un altro difensore, ma anche per puntare un centrocampista che tanto serve a Gattuso.