Koulibaly-City la trattativa si complica. PSG in vantaggio. Gattuso vuole Veretout, dopo il caso Milik la Roma vuole monetizzare.

Koulibaly non preme per andare al City. Il difensore senegalese, resterebbe volentieri al Napoli, con buona pace di Gennaro Gattuso che ha ammesso di non volersi privare del gigante della difesa azzurra.

Il Manchester City ha fatto recapitare una nuova offerta per koulibaly, 60 milioni di euro, che De Laurentiis ha prontamente rispedito al mittente.

La società di Pep Guardiola nonostante abbia già individuato le alternative al centrale del Napoli non molla. Se ne riparlerà nei prossimi giorni.

IL PSG INSISTE

La stampa francese, fa sapere che il Psg vuole prendere il centrale senegalese in prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli non vuole lavorare su questa formula, ma potrebbe anche accettare un prestito molto oneroso (vicino ai 10-15 milioni) con obbligo di riscatto.

Per Koulibaly, si prospetta una settimana decisiva per comprendere il suo futuro.

Se Koulibaly andasse al City oppure al PSG, secondo quanto riporta arenapoli.it, il Napoli potrebbe sferrare un assalto alla Roma per Jordan Veretout. Il francese piace particolarmente a mister Gennaro Gattuso.

Veretout, assicurerebbe quantità e qualità alla mediana azzurra. Il giocatore starebbe spingendo per approdare in Campania, ma non sarà semplice convincere la Roma. Il club giallorosso chiede 40 milioni.

VERETOUT SE PARTE KOULIBALY

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno bloccato Sokratis da tempo, se Koulibaly, dovesse trasferirsi al City oppure a Parigi, il difensore dell’Arsenal arriverebbe a parametro zero.

A proposito di parametri zero, Arek Milik, sfumata la Roma, per ora resta al Napoli. Il polacco tra qualche mese sarà libero di accasarsi dove preferisce.

De Laurentiis ha minacciato di tenerlo un anno in tribuna a meno che non arrivi una offerta importante dall’estero. Sono diversi i club inglesi interessati alla punta del Napoli.

I suoi agenti, nelle prossime ore, incontreranno il Tottenham.