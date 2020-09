Ultime di mercato con l’Atletico Madrid che vuole Edin Dzeko dopo il blocco dell’acquisto di Luis Suarez, bloccato per la truffa.

La girandola di attaccanti potrebbe di nuovo cominciare a girare. L’Atletico Madrid aveva in pugno Luis Suarez ma ora vira su Dzeko. L’uruguaiano è al centro di una indagine della Procura di Perugia perché viene accusato, lui ed altre persone, di aver combinato una truffa per prendere la cittadinanza italiana. Secondo le intercettazioni il calciatore uruguaiano non parlava italiano ma è comunque riuscito a passare l’esame. Una necessità prendere la cittadinanza, anche perché in quei giorni il calciatori era vicinissimo alla cessione alla Juventus che al momento non risulta tra gli indagati, nonostante avesse organizzato l’esame come fa sapere Selvaggio Sarri, colonnello della Guardia di Finanza che coordina le indagini sul caso Suarez.

Giro di punte: Atletico Madrid su Dzeko, la Roma può tornare su Milik

La questione Suarez sicuramente avrà ripercussioni sul mercato. Il calciatore era in uscita dal Barcellona, ma ora nessuna squadra deciderà di prenderlo. Non si sa quanto potrà durare l’indagine ed a cosa va incontro l’attaccante. Le posizioni dei singoli indagati devono essere essere ancora chiarite. Sicuramente sarà complicato per tutti pensare di poter prendere l’attaccante che molto probabilmente resterà bloccato a Barcellona.

Lo sa anche l’Atletico Madrid che era pronto a comprare Suarez ma ora punta Dzeko della Roma. Questo può far accendere nuovamente la trattativa per Arek Milik ancora bloccato al Napoli. Il calciatore sta puntando i piedi ed anche suo agente ha fatto qualche richiesta molto particolare. Inoltre i gialorossi hanno chiesto una sorta di sconto dopo le visite mediche in Svizzera. Ora la trattativa è bloccata, ma gli agenti di Milik ed il Napoli stanno lavorando ad una soluzione. La partenza di Dzeko può sicuramente facilitare la trattativa.