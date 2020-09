Caso Diawara, il giudice sportivo. sconfitta a tavolino per la Roma.

Il giudice sportivo ha deciso per la sconfitta 3-0 a tavolino per la Roma per il caso Diawara, schierato negli under 22.

Il caso Amadou Diawara costa una sconfitta a tavolino per la Roma che perde 3-0 la sfida col Verona, nonostante sul campo fosse finita in parità. Il giudice sportivo ha deciso di intervenire e di assegnare i tre punti al Verona per un’errata compilazione della lista. Diawara, infatti, era stato schierato nella lista degli under 22 nonostante fosse già nella categoria over. La società giallorossa pensava di non ricevere la sconfitta, in quanto aveva agito in buona fede, dato che aveva altri slot liberi nella lista degli over e quindi era stata solo una svista e non la volontà di trasgredire. La decisione della giustizia sportiva però, toglie il primo punto della stagione alla Roma che quindi torna a zero in classifica.

Caso Diawara: sconfitta per la Roma. Ecco il testo del giudice sportivo

Il Giudice sportivo, letti gli atti relativi alla gara Soc. Hellas Verona e Soc. Roma; considerato che la società Roma ha impiegato un calciatore non iscritto nella “Lista dei 25” comunicata a mezzo PEC in data 14 settembre 2020 alle ore 12.14, nonostante fosse divenuto un “over 22”, in violazione dunque del divieto di utilizzo di cui al punto 8 del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 83/A del 20 novembre 2014 come successivamente modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 76 del 21 giugno 2018; ritenuto, pertanto, di dover applicare la sanzione della perdita della gara prevista al punto 9 del detto Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 83/A; P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Roma con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.

La sconfitta a tavolino per la Roma a causa del caso Diawara farà sicuramente discutere, oltre portare altro scompiglio nell’ambiente. In casa giallorossa già si parlava da tempo di un esonero di Fonseca, mentre Dzeko resta ancora sul mercato.