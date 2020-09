Radio Marte – Napoli idea Bakayoko, idea low cost. Le ultime su Vecino

Il Napoli in questo calciomercato cerca un incontrista a centrocampo Matias Vecino e Tiémoué Bakayoko i nomi più caldi.

Ci sono ancora possibilità sul mercato per il Napoli che cerca un centrocampista: Matias Vecino e Tiémoué Bakayoko sono due delle possibilità. Corriere della Sera ha parlato di un accordo possibile per l’uruguaiano ma secondo Radio Marte ci sono ancora altre occasioni anche se non mancano i problemi. “Il mercato sta terminando e l’impressione è che il Napoli non riesca a fare quello che deve, ma speriamo che non sia così“. Durante Marte Sport Live si è parlato della possibilità per gli azzurri di arrivare a Vecino che essere molto importante “se si volesse giocare con Mertens, Insigne ed Osmimenh titolare“.

Napoli-Bakayoko pista ancora possibile

Al momento il Napoli sta ragionando per un prestito per arrivare a Vecino. Il club di Aurelio De Laurentiis non vuole comprare il giocatore a titolo definitivo e nemmeno vuole l’obbligo di riscatto. Il centrocampista uruguaiano è alle prese con il recupero dopo un’operazione al menisco. L’Inter chiede 15/18 milioni per la cessione ma il Napoli vuole solo il prestito. Il club partenopeo senza la cessione di Koulibaly non vuole fare altri grandi spese, dopo aver preso Osimhen, Petagna e Rrahmani.

Secondo i colleghi di Radio Marte, però, il Napoli potrebbe pensare anche a Bakayoko idea low cost che potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni di mercato. Il calciatore si è promesso al Milan che sta tentennando. Il problema in questo caso sarebbe l’ingaggio del centrocampista che guadagna 6,5 milioni di euro a stagione. Difficile che gli azzurri possano decidere di sobbarcarsi uno stipendio del genere in questo momento. Anche in questo caso il giocatore dovrebbe arrivare solo in prestito e non a titolo definitivo.