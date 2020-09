Ciro Venerato esperto di mercato della Rai fa il punto sul Napoli e sulle possibili cessioni di Arek Milik e Kalidou Koulibaly.

Ultimi aggiornamenti di calciomercato con Ciro Venerato che a Radio Goal parla di Arek Milik in orbita Tottenham: “De Vecchi è a Londra ma non c’è un’accelerazione per questa trattativa”. Secondo Venerato non ci sono indizi che fanno pensare ad una “possibile chiusura della trattativa. Anzi, le condizioni imposte dal club azzurro non convincono gli Spurs“. Però ci sono dei “colloqui informati con Fulham, Manchester City, Lipsia e Manchester United“. I giorni che mancano alla fine del mercato sono sempre di meno, quindi chi vuole prendere Milik deve farlo in fretta. Il Napoli continua a chiedere 25 milioni di euro per liberare l’attaccante, ma rischia di doverlo tenere una stagione intera in panchina e di perderlo a parametro zero a giugno.

Resta bloccata anche la situazione per Kalidou Koulibaly: “Smentisco l’offerta del Psg” dice Venerato che aggiunge: “In questo momento la situazione generale del mercato è veramente drammatica, ecco perché non ci sono squadre che possono investire tanti soldi per il difensore del Napoli“. La crisi e l’incertezza dettate dal coronavirus si stanno facendo sentire, anche sulle società di calcio.