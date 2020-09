Coronavirus – De Luca: “Pronta la chiusura se salgono i contagi”

Vincenzo De Luca governatore della Regione Campania è pronto alla chiusura se la curva dei contagi da coronavirus salirà.

Il problema coronavirus è ancora molto preoccupante per questo Vincenzo De Luca si dice pronto alla “chiusura se salirà la curva dei contagi in Campania“. Il neo eletto governatore al suo secondo mandato in una lunga diretta sui social fa il punto sulla situazione e non usa mezze misure. I dati sono preoccupanti ogni giorno ci sono centinaia di nuovi contagiati ed anche se ci sono molti asintomatici la preoccupazione sale. Ecco perché De Luca contro il coronavirus vuole utilizzare misure drastiche di contagio alla proliferazione del virus. “Bisogna rispettare le regole e sottoporci a qualche piccolo sacrificio se vogliamo convivere con il covid“.

De Luca: si può tornare alla chiusura in Campania

Il presidente della Regione Campania ha detto che se entro tre o quattro giorni non ci saranno dei cambiamenti o se addirittura la curva dei contagi salirà si ritornerà a misure restrittive. Già si è tornati alla mascherina obbligatoria anche all’aperto, ma se non dovesse bastare si prenderanno misure più drastiche. La preoccupazione sta aumentando giorno dopo giorno, dato che i contagi in Campania continua a salire.

De Luca pronto alla chiusura tutto in Campania e lo dice apertamente durante la diretta social: “Se l’alternativa al passeggiare in allegria è avere i morti in strada, io credo che la scelta sia semplice“. Poi il governatore rivolge un invito ai cittadini a “raccogliere queste raccomandazioni, fare un piccolo sacrificio se vogliamo tenere aperte la maggior parte delle attività economiche, altrimenti questo non sarà possibile“. De Luca in chiusura ha fatto sapere che nei prossimi giorni saranno più stringenti anche i controlli per l’utilizzo delle mascherine all’aperto. Le forze dell’ordine possono elevare contravvenzioni anche fino a mille euro per chi non le indossa.