“Juve-Napoli, la partita infinita si gioca” ecco perché l’Asl non interverrà

Non ci sarà un altro rinvio per la partita Juve-Napoli in programma il 7 aprile, nonostante i casi Covid 19 si giocherà regolarmente.

I casi Covid 19 di Leonardo Bonucci e Merih Demiral non faranno scattare un altro rinvio di Juve-Napoli, lo scrive Tuttosport. In casa Napoli si attende l’esito del tampone di Piotr Zielinski che ha dovuto fare i conti con un altro mini focolaio, scoppiato all’interno del gruppo squadra della Nazionale polacca. Sono tutti negativi, invece, i tamponi fatti su Meret, Insigne e Di Lorenzo che erano aggregati all’Italia, dove c’è stato un altro focolaio che ha interessato componenti del gruppo squadra oltre che il calciatore della Juve. I tre azzurri saranno regolarmente convocabili per la sfida col Crotone. Decisione completamente opposta a quella clamorosa e presa per precauzione dal Sassuolo che affronta la Roma.

Juve-Napoli: la decisione dell’Asl

Tuttosport scrive che il match tra Juve e Napoli andrà in scena regolarmente mercoledì 7 aprile, ecco il motovo:“L’Asl di competenza non è intervenuta perché le due positività, Leonardo Bonucci e Merih Demiral, riscontrate in casa bianconera non riguardano un unico focolaio ma si tratta di casi isolati, provenienti da posti – addirittura Paesi – diversi, che non sono stati a contatto tra loro. Meno male, un altro stop sarebbe stato davvero troppo per la partita infinita, che avrebbe dovuto disputarsi domenica 4 ottobre dello scorso anno e invece si svolge dopo sei mesi. Ironia della sorte, Juventus-Napoli non disputata a ottobre per la positività di due giocatori del Napoli si giocherà quando è la Juventus ad avere due giocatori positivi“.