Pedullà: “Il destino di Sarri va verso una direzione precisa. De Laurentiis sceglie il tecnico del Napoli”

Alfredo Pedullà esperto di calciomercato a SportItalia ha parlato del futuro di Maurizio Sarri, ma anche del nuovo allenatore del Napoli.

A fine stagione ci saranno diversi cambi in panchina a cominciare dal Napoli che dirà addio a Gennaro Gattuso. Secondo Alfredo Pedullà il nuovo tecnico del Napoli non è stato ancora scelto da Aurelio De Laurentiis, molto “dipenderà da come finirà la stagione, ovvero dalla qualificazione o meno del Napoli in Champions League“. Per la panchina del Napoli si fa il nome di Italiano che “è nella lista azzurra, ma la decisione non è stata ancora presa“. Per il Napoli si è parlato molto di un ritorno di Maurizio Sarri, ma secondo Pedullà il tecnico toscano è molto più orientato ad accettare una “proposta della Roma. La rosa giallorossa piace a Sarri che potrebbe accettare la proposta“. Gattuso sicuramente “non andrà al Monza, nemmeno se dovesse essere promosso in Serie A. Il tecnico calabrese non andrà nemmeno alla Sampdoria, ma ha avuto dei contatti con la Fiorentina“.