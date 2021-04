Cresce l’attesa per Zielinski, oggi l’esito del tampone. Negativi gli italiani, tamponi fatti anche in autogrill

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, deve attende oggi per conoscere l’esito del tampone e scoprire se è di nuovo positivo al Covid 19.

Bisognerà attendere per capire se Piotr Zielinski è nuovamente positivo al Covid 19. Il calciatore ieri si è sottoposto ad un nuovo test molecolare che dovrà confutare il dubbio sulla positività del polacco. Ieri Zielinski si è sottoposto a due test rapidi, uno è risultato positivo, l’altro ripetuto dopo poche ore, è risultato negativo. Questo fa crescere l’attesa perché il polacco ha già contratto il Covid 19 e quindi il tampone potrebbe aver rilevato gli anticorpi sviluppati. In ogni caso solo l’esito del test molecolare potrà far capire se Zielinski è di nuovo positivo al Covid 19 o meno. In questo caso salterebbe sicuramente la sfida col Crotone e con la Juventus della prossima settimana.

Covid e Napoli: l’esito dei tamponi

Intanto al ritorno dalla Nazionale anche Insigne, Meret e Di Lorenzo si sono sottoposti subito a sottoposti a tampone visto il focolaio che si è sviluppato all’interno del gruppo squadra dell’Italia, che ha coinvolto anche Bonucci della Juventus. Secondo quanto riferisce Il Mattino i tamponi sui calciatori azzurri sono stati immediati, il primo è stato svolto all’atterraggio a Fiumicino, mentre il secondo è stato ripetuto addirittura in autogrill alle 6 del mattino, in questo modo si è potuta avere la risposta entro il pomeriggio.