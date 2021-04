Sky – Marchetti: “Napoli a caccia di un allenatore, peserà la Champions. Fonseca ha buone idee. Insigne, rinnovo delicato”

Luca Marchetti esperto di calciomercato di Sky è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sul tecnico del Napoli e rinnovo Insigne.

L’addio certo di Gennaro Gattuso a fine stagione tiene alta l’attenzione sul nuovo allenatore del Napoli per la stagione 2021/22. Sulla questione è intervenuto Luca Marchetti esperto di calciomercato di Sky che ha detto: “Molti allenatori andrebbero a Napoli, bisognerà capire se l’accesso in Champions nella testa della proprietà possa far scattare qualcosa in più. Gli allenatori interessanti andrebbero comunque a Napoli ma a quel punto potrebbe essere il club a scegliere un allenatore più preparato per giocarla“. In quest’ottica si fa con insistenza il nome di Fonseca in rottura totale con la Roma: “A me piace, ha delle buone idee, può migliorare. Se De Laurentiis ci pensa non è una brutta pensata” ha detto Marchetti di Sky.

Napoli, rinnovo Insigne in bilico

Altro tema caldissimo è il rinnovo di Lorenzo Insigne che ha un contratto in scadenza nel giugno del 2022. Il giocatore fino ad ora non ha trovato l’accordo economico per prolungare il contratto, ma c’è la volontà di restare. In ogni caso il rinnovo di Insigne resta un discorso complicato, come sottolinea anche Marchetti che dice: “Discorso delicato. Bisogna fare un passo indietro e guardare la situazione a livello globale. Mai come questi mesi ci sono tanti parametri zero, in estate ce ne sono tantissimi che potenzialmente potrebbero già firmare: Messi, Aguero, Donnarumma, Calhanoglu, Hysaj, Maksimovic. Mai come quest’anno ci sono giocatori importantissimi che vanno a scadenza di contratto a giugno 2022, come Insigne anche Dybala, Mbappé, Pogba, Lorenzo Pellegrini. Stavolta è un problema che riguarda tutti, c’è una congiuntura economica che non permette più un braccio di ferro violento con i calciatori. Magari con la Champions League in tasca potrebbe esserci qualche cambiamento meno radicale“.

Maggiore e le altre trattative del Napoli

In giornata si è fatto molto il nome di Maggiore dello Spezia, calciatore che piace “al Napoli e non solo” dice Marchetti. Chi può permettersi Koulibaly? Se oggi arriva un’offerta di 60-70 milioni è un bel prendere. Le squadre che cercavano Koulibaly a 80 milioni sono sempre le stesse“.