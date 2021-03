“Il Napoli mette in vendita Koulibaly, fissato il prezzo”

Il Napoli mette sul calciomercato Kalidou Koulibaly, il difensore senegalese costa almeno 50 milioni di euro per Aurelio De Laurentiis.

La stagione di Serie A 2020/21 potrebbe essere l’ultima per Kalidou Koulibaly al Napoli, sirene di calciomercato chiamano il giocatore che a quasi 30 anni sembra pronto per un club di livello superiore a quello partenopeo. Koulibaly piace a tre big europee come Manchester City, Bayern Monaco e Liverpool. Le voci su interessamento della squadra di Klopp è concreto, tanto che le voci di mercato non si arrestano. Anche dalla Spagna fanno sapere che il Napoli ha messo in vendita Koulibaly ed ha fissato il prezzo: almeno 50 milioni di euro. Una cifra più bassa di quella chiesa in passato da De Laurentiis, ma la crisi economica globale impone prezzi meno esigenti. Inoltre il Napoli con l’addio a Koulibaly metterebbe in atto quella riduzione del tetto ingaggi tanto agognata da De Laurentiis, l’unico che riesce a tenere il bilancio in ordine in Serie A.

Dove giocherà Koulibaly?

Al momento le squadre interessate a Koulibaly sono proprio Bayern Monaco, Manchester City e Liverpool, ma anche lo United non ha mai smesso di seguire il difensore del Senegal. Questi quattro club stanno seguendo da vicino il calciatore che a fine stagione saluterà con ogni probabilità Napoli. Ecco perché il club di Aurelio De Laurentiis si sta cautelando ed ha già messo nel mirino il sostituto: Marcos Senesi. Ma oltre a Koulibaly al termine del campionato c’è un altro big del Napoli che ha le valigie pronte ed è Fabian Ruiz. Lo spagnolo dal ritiro con la Nazionale non si è sbilanciato, ma il suo futuro sembra essere proprio in un grande club come Real Madrid o Barcellona. Al suo posto il Napoli ha quasi chiuso l’acquisto di Zaccagni dal Verona, ma punta anche un altro centrocampista di proprietà degli scaligeri.