Il Napoli cambia volto al centrocampo: non solo Zaccagni, ecco l’obiettivo di Giuntoli

Il Napoli è pronto a cambiare il centrocampo con almeno due acquisti: Zaccagni e Barak sono i nomi che piacciono agli azzurri.

A fine stagione il Napoli interverrà sul calciomercato per cambiare il volto al suo centrocampo, Cristiano Giuntoli ha da tempo messo gli occhi su Mattia Zaccagni. Il centrocampista di Juric poteva arrivare in azzurro già a gennaio, come ha ammesso il suo procuratore, poi l’affare è saltato ma l’interesse del Napoli resta altissimo. Il direttore sportivo del Napoli ha ottimi rapporti col Verona e tiene aperta la trattativa per Zaccagni, che piace però anche al Milan. A fine stagione l’accordo si può trovare con facilità, soprattutto se Fabian Ruiz, che ha parlato dal ritiro della Nazionale, dovese andare via.

Calciomercato Napoli: obiettivo Barak, le cifre

Secondo Gazzetta dello Sport il Napoli sta seguendo anche Barak, centrocampista che ha in mano il centrocampo del Verona insieme con Zaccagni. “Giuntoli ha presentato una prima offerta al club veneto di 10 milioni di euro per Zaccagni e i due club hanno ben presto trovato l’intesa: per fine stagione si aspetta l’ok del giocatore. E lo stesso dirigente è pronto a presentare un’offerta simile per Barak che in prospettiva dovrà coprire l’uscita di Bakayoko. Operazioni che aprono ad una considerazione logica sull’interesse del Napoli per Juric” scrive Gazzetta dello Sport. Sicuramente il Napoli a fine stagione cambierà molto della sua attuale rosa. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole operare un taglio netto agli stipendi almeno del 20-30%, questo sta mettendo in crisi anche il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il problema della pandemia e della relativa crisi economica sta creando problemi a molti club e certi stipendi non si possono più pagare. Ecco perché Koulibaly, con i suoi 6 milioni di euro a stagione, è uno dei primi indiziati a lasciare il Napoli al termine del campionato.