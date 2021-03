Fabian Ruiz: “Contento di giocare nel Napoli. Olimpiadi? Mi piacerebbe”

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli è intervenuto dal ritiro della Nazionale spagnola ed ha parlato anche del suo club.

Il futuro di Fabian Ruiz al Napoli è in bilico, molte voci di calciomercato lo vogliono via dalla Campania a fine stagione, con De Laurentiis pronto ad incassare i soldi del suo cartellino per finanziare il mercato del Napoli. Fabian Ruiz dal ritiro della Nazionale spagnola però non si sbilancia e dice: “Sono davvero molto felice di giocare a Napoli, ho ancora due anni di contratto. In questo momento sono con la Nazionale e penso solo alla prossima partita di mercoledì che sarà molto difficile“. Parole di circostanza quelle di Fabian Ruiz? Sicuramente più di qualcosa di vero sulla sua volontà di lasciare Napoli c’è, anche perché il giocatore non trova l’accordo per il rinnovo di contratto, bloccato a causa delle cifre molto alte che chiede il suo entourage.

Inoltre Fabian Ruiz è affascinato da poter giocare in club importanti come Real Madrid e Barcellona che lo seguono da quando era al Betis Siviglia. Il giocatore però ora è concentrato sulla Nazionale, anche in prospettiva futura dato che parla anche di una possibile convocazione alle Olimpiadi da fuoriquota: “Sarebbe sicuramente bello giocare, ma dovrà valutare l’allenatore Fuente, ora le Olimpiadi sono lontane“.