Gazzetta – Napoli fatta per Senesi, il Liverpool stanzia il budget per Koulibaly

Il Napoli è pronto a vendere Kalidou Koulibaly al Liverpool ed acquistare Marcos Senesi, naturale sostituto del difensore senegalese.

Koulibaly e Senesi due destini che si incrociano, ma che a Napoli non si incontreranno mai. Secondo Gazzetta dello Sport il difensore del Feyenoord è il naturale sostituto del senegalese pronto a lasciare il club partenopeo a fine stagione. A quasi 30 anni Koulibaly è stato sul mercato quasi ogni stagione in cui ha militato al Napoli, Aurelio De Laurentiis ha rifiutato anche mega offerte. Durante lo scorso calciomercato estivo sembrava veramente vicinissimo ad andare via ed in quella occasione il Napoli ha cominciato ad interessarsi a Senesi. Alla fine l’operazione in uscita di Koulibaly non si è fatta, anche perché il Manchester City non ha presentato l’offerta giusta al club campano.

Lo scenario ora è totalmente cambiato la crisi economica farà abbassare i prezzi e quindi anche chi deve vendere dovrà farsene una ragione. Il Napoli sta pensando di cedere Koulibaly e prendere Senesi ma attende una buona offerta. Secondo Gazzetta dello Sport durante il calciomercato 2021/22 il Liverpool è pronto a stanziare almeno 50 milioni di euro per Koulibaly. Una cifra più bassa di quella rifiutata da De Laurentiis in passato, ma il giocatore è invecchiato ed in questo momento anche i grandi club non vogliono fare spese folli. Il Napoli intanto si è cautelato ed pronto ad investire 15 milioni di euro per Senesi, con l’argentino che “ha già fatto sapere che non si opporrebbe alla possibilità di giocare nella squadra di Maradona” scrive Gazzetta che parla di un affare praticamente già verso la conclusione. Senesi e Koulibaly si ritrovano protagonisti del mercato del mercato del Napoli ancora una volta, anche se in questo caso ci sono altissime possibilità che l’operazione in entrata ed in uscita vada a buon fine.