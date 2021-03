Gazzetta – Zaccagni al Napoli: accordo ad un passo, tutte le cifre

Il Napoli è vicinissimo all’acquisto di Mattia Zaccagni, le cifre dell’affare col Verona sono già state definite: 10 milioni per il cartellino.

Si parla già di cifre per l’arrivo di Mattia Zaccagni al Napoli, il calciatore del Verona è ad un passo dal vestire la maglia azzurra. Cristiano Giuntoli è molto forte sul centrocampista di Juric che piace a tanti club di Serie A. Secondo il suo agente poteva essere un giocatore del Napoli già a gennaio, poi l’affare è saltato. Questo ha permesso un inserimento del Milan che sta aspettando per fare la mossa giusta, ma non hanno presentato un’offerta. I rossoneri sanno che il Napoli è in vantaggio per Zaccagni e ma sono pronti ad intervenire qualora ci dovesse essere qualche difficoltà da parte del club azzurro.

Calciomercato: Zaccagni al Napoli

“Coi dirigenti del Verona, Giuntoli ha trovato l’accordo, ma il giocatore vuole attendere la fine della stagione prima di decidere. A renderlo titubante c’è l’interessamento del Milan che però, rispetto al Napoli, non ha ancora presentato un’offerta. Il ds napoletano è convinto che alla fine la spunterà lui e che Zaccagni sarà il valore aggiunto per la prossima stagione, a prescindere da chi sarà l’allenatore” scrive Gazzetta dello Sport. Le cifre di Zaccagni al Napoli sono già più o meno note, a significare che la trattativa è sempre molto viva ed attende solo di essere portata a conclusione, essendo slegata dal discorso tecnico. Zaccagni al Napoli si sposerebbe pienamente con la politica di abbattimento dei costi di Aurelio De Laurentiis, dato che andrebbe a guadagnare 1 milione di euro a stagione, mentre ora a Verona ne percepisce 500 mila. In quest’ottica di riduzione del monte ingaggi si profilano almeno due cessioni eccellenti, quella di Koulibaly e Fabian Ruiz, mentre saranno lasciati partire a parametro zero Hysaj e Maksimovic.