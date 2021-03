Zaccagni al Napoli, ma il Milan è in agguato: contatti col Verona

Calciomercato: Mattia Zaccagni vicino al Napoli, lo ammette anche il suo agente ma c’è il Milan interessato al giocatore del Verona.

Fabian Ruiz è sul mercato ed il Napoli pensa a Mattia Zaccagni come suo sostituto. Il calciatore del Verona sta disputando un’ottima stagione con gli scaligeri, tanto da attirare l’interesse di molti club di Serie A. Zaccagni piace anche al Milan che ci ha messo gli occhi addosso ed in contatto con il Verona, i rossoneri sanno che il giocatore è molto vicino al Napoli, ma la società partenopea non ha formalizzato un’offerta ufficiale e non è stato siglato ancora nulla. Questo stato delle cose lascia una porta aperta per chiunque voglia cercare di prendere il centrocampista di Juric.

Il Napoli resta comunque la squadra forte su Zaccagni, il Milan resta alla finestra, ma l’agente del calciatore a Radio Goal ha fatto capire che gli azzurri sono in netto vantaggio sulle pretendenti. Aurelio De Laurentiis voleva anticipare l’operazione già a gennaio ma poi non si fece nulla, ora la trattativa per portare Zaccagni in maglia azzurra resta in piedi, ma in fase di calciomercato l’inserimento di altri club non si può mai escludere. Così il Milan sta lavorando per soffiare Zaccagni alla società campana.