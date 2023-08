Juve – Bologna: Rigore Negato ai rossoblu: Sono tornati – VIDEO

La partita tra Juventus e Bologna è stata al centro di controversie arbitrali, con un rigore negato ai rossoblu e un componente della panchina espulso. Il VAR non è intervenuto, sollevando nuove domande sulla sua efficacia.

La sfida tra Juventus e Bologna allo Stadium si gioca in un clima di tensione e polemiche. Dopo un primo tempo equilibrato, il Bologna ha preso il sopravvento con un gol di Ferguson al 24′, su assist di Zirkzee. La squadra ospite ha poi continuato a mettere pressione, ma senza riuscire a trovare il gol della sicurezza.

Il Rigore Negato

Il momento più discusso della partita è stato un rigore negato al Bologna, una decisione che ha scatenato le ire della panchina rossoblu. A peggiorare la situazione, un componente della panchina del Bologna è stato espulso per proteste contro l’arbitro, mentre un giallo è stato assegnato a Thiago Motta.

Il Silenzio del VAR

Nonostante la chiara occasione da rigore, il VAR non è intervenuto, alimentando il dibattito sulla sua efficacia e sul ruolo degli arbitri nel calcio italiano. Questo episodio segue i due rigori concessi al Milan nella prima giornata, sollevando ulteriori domande su come le decisioni arbitrali possano influenzare l’andamento del campionato.

La partita tra Juventus e Bologna ha aggiunto un nuovo capitolo alla discussione sempre più accesa sul ruolo del VAR e dell’arbitraggio nel calcio italiano. Mentre le squadre si preparano per le prossime sfide, gli occhi saranno puntati non solo sui giocatori in campo, ma anche su chi detiene il fischietto e sulle sale del VAR.