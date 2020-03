Tuttosport indica Armando Izzo per la difesa del Napoli. Il calciatore piace a Giuntoli e Gattuso che lo hanno messo nel mirino per la prossima stagione.

Campionato incerto ma situazione calciomercato sempre aperta. Il momento di riflessione induce a ragionare anche sulle trattative future. Tuttosport fa sapere che Izzo è un’opzione per il Napoli. A fine stagione se ne parlerà, ma sia Gattuso che Giuntoli hanno dato il benestare per avviare una trattativa con il Torino. Nonostante non stia vivendo la sua migliore stagione in maglia granata Izzo è comunque cresciuto molto e sarebbe pronto al salto di qualità. I buoni rapporti con Insigne potrebbero favorire la trattativa e l’inserimento in squadra. Con la mossa Izzo e la possibilità di un addio a Ghoulam il Napoli fa capire che per la prossima stagione ha intenzione di cambiare ancora, continuando il rinnovamento partito già lo scorso gennaio.

Izzo al Napoli: la controproposta del Torino

“Volete Izzo? Dateci Petagna” questa sarebbe stata la risposta dei dirigenti del Torino quando da Napoli hanno cominciato a chiedere informazioni sul calciatore. Andrea Petagna è stata acquistato dal Napoli a gennaio ma lasciato alla Spal. A Ferrara l’attaccante ha continuato a segnare fino alla sospensione del campionato per la questione coronavirus. A fine stagione Petagna è pronto a trasferirsi a Napoli, ma non è escluso che l’attaccante possa essere usato per fare cassa o come pedina di scambio, così come già accaduto con Inglese.

Izzo al Napoli con Petagna a Torino è la proposta dei granata. Una proposta che farebbe intuire come il club di Cairo sia deciso ad acquistare un attaccante di peso, magari per sostituire Andrea Belotti. L’attaccante ex Palermo da tempo è stato accostato al Napoli, con Gattuso che sarebbe pronto ad accoglierlo in maglia azzurra. Chissà che Petagna non possa essere utilizzato proprio per arrivare a Petagna.