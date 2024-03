Italia-Venezuela: data, ora e dove vedere il match in TV e in streaming

Primo banco di prova per la Nazionale di Luciano Spalletti che affronterà in un’amichevole il Venezuela giovedì.

Gli appassionati di calcio italiani sono pronti per un nuovo appuntamento con la nazionale, questa volta in un’amichevole internazionale contro il Venezuela. Dopo la qualificazione agli Europei ottenuta con fatica contro l’Ucraina, la squadra di Luciano Spalletti si prepara per questa importante sfida che si terrà giovedì 21 marzo alle ore 22 italiane.

Il luogo scelto per questa partita è il DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale negli Stati Uniti. Si tratta di un incontro inedito nella storia degli azzurri contro i venezuelani. L’Italia poi ritornerà in campo domenica nell’altra sfida contro l’Ecuador.

Dettagli dell’Incontro

Data: Giovedì 21 marzo

Orario: 22:00 (ora italiana)

Luogo: DRV PNK Stadium, Fort Lauderdale, Stati Uniti

Dove Seguire l’Evento

Diretta TV: La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 21:30. Gli esperti di calcio Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro forniranno la telecronaca e il commento tecnico. Inoltre, Alessandro Antinelli e Lele Adani condurranno il pre e il post-partita, offrendo un’analisi dettagliata dell’incontro.

Streaming: Per coloro che preferiscono seguire l’evento in streaming, sarà possibile farlo gratuitamente tramite RaiPlay. La piattaforma sarà accessibile sia attraverso il sito web su PC che tramite l’app su dispositivi mobili e tablet. Questo permetterà agli appassionati di calcio di non perdere nemmeno un minuto dell’azione, ovunque si trovino.

Le probabili formazioni di Italia-Venezuela

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Pellegrini; Orsolini, Raspadori, Chiesa. All. Spalletti

VENEZUELA (4-1-4-1): Otero; Uzcategui, Ferro, Vivas, Rivas; Pereira; Lacava, Bueno, Faya, Chacon; Alcocer. All. Batista