Caso Acerbi-Juan Jesus: La Penna aveva proposto al brasiliano di sospendere la partita

L’arbitro La Penna avrebbe optato per sospendere la sfida tra Inter e Napoli al momento dell’insulto razzista di Acerbi a Juan Jesus.

Il caso riguardante gli sgradevoli scambi tra Francesco Acerbi e Juan Jesus durante la partita Inter-Napoli continua a tenere banco, con nuovi dettagli che emergono a distanza di giorni dall’evento. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport‘, l’arbitro della contesa, La Penna, avrebbe reagito prontamente alla situazione.

Durante l’incontro al ‘Giuseppe Meazza’, Juan Jesus avrebbe segnalato al direttore di gara le offensive parole pronunciate dall’avversario Acerbi, che lo avrebbe insultato ripetutamente con un termine razzista. Pare che La Penna, di fronte a tale comportamento inaccettabile, abbia seriamente considerato l’ipotesi di sospendere temporaneamente la partita.

Il momento critico si sarebbe verificato dopo alcuni spintoni tra i due giocatori all’interno dell’area di rigore. Acerbi, rivolgendosi a Juan Jesus, avrebbe esortato il difensore del Napoli a smetterla di lamentarsi e di agitarsi, aggiungendo un epiteto legato al colore della pelle, che ha indignato il giocatore brasiliano.

L’intenzione di La Penna di interrompere la partita in seguito a questo episodio è emersa come una reazione immediata alla gravità delle parole utilizzate, un tentativo di far fronte a comportamenti discriminatori che non dovrebbero avere spazio nel calcio, né in qualsiasi altro contesto. Tuttavia, secondo le informazioni attualmente disponibili, Juan Jesus avrebbe rifiutato la proposta dell’arbitro, optando invece per continuare la partita.