Moggi: “Il Napoli ha subito per 80 minuti contro l’Inter. Osimhen? Mentalmente già altrove”

L’ex dirigente della Juventus non risparmia critiche nei confronti del Napoli dopo il pareggio contro l’Inter.

L’ex dirigente di Napoli e Juventus, Luciano Moggi, ha scatenato polemiche con le sue dichiarazioni riguardanti la prestazione del Napoli nell’ultimo match contro l’Inter. Durante un’intervista televisiva con Televomero, Moggi ha criticato aspramente la squadra azzurra, definendo la partita contro i nerazzurri come “mediocre”.

Moggi ha espresso alcune considerazioni sul Napoli ai microfoni di Televomero: “Con l’Inter è stata una partita mediocre, tra due squadre che non hanno dato il meglio. Entrambe avevano giocato in Champions ma il Napoli aveva un giorno di riposo in più e gli avversari avevano disputato supplementari e rigori. Gli azzurri hanno subito per 80 minuti e poi hanno realizzato un gol su calcio d’angolo”, riporta il giornalista sportivo.

Secondo l’ex dirigente, la squadra partenopea ha sofferto per gran parte della partita e ha mostrato un gioco poco convincente.

“Nel secondo tempo – ha aggiunto Moggi – il Napoli ha cercato la reazione quando ha visto l’avversario in difficoltà. Il problema adesso è che Calzona starà via per dieci giorni per la sosta nazionali”.

Ma le critiche di Moggi non si fermano qui. Il suo giudizio è stato particolarmente duro nei confronti di Victor Osimhen, attaccante del Napoli. “Osimhen? Un calciatore che non c’è più a Napoli, né con la testa né con le gambe. Sul mercato possono prenderlo le società di Premier League ed il Real Madrid. Offerte per lui? Se sono arrivate, è già andato”, ha dichiarato l’ex dirigente.