Italia ripescata ai Mondiali: rischia l’Iran, ecco il motivo e quando c’è l’esclusione

L’Italia potrebbe essere ripescata ai Mondiali in Qatar del 2022, rischia la squalifica l’Iran e la sua federazione. Va detto che le possibilità di un ripescaggio dell’Italia, eliminata dalla Macedonia durante la prima partita playoff è davvero molto complicato. Gli uomini di Mancini hanno giocato una partita pessima contro i macedoni, attirandosi anche moltissime critiche. Alla fine Mancini resterà commissario tecnico e conserva una minima speranza di poter accedere ai mondiali in Qatar.

Squalifica Iran: Italia ai Mondiali

Secondo quanto previsto dal regolamento l’esclusione di una Nazionale da una competizione è possibile solo in caso di sospensione o espulsione della sua Federazione calcistica da parte della Fifa. A questo punto l’Italia per andare in Qatar a novembre dovrebbe ‘sperare’ in una squalifica dell’Iran.

Ma perché l’Iran rischia di non giocare in i Mondiali? Perché circa duemila donne iraniane, regolarmente in possesso di biglietto, sono rimaste fuori dallo stadio a cui è stato impedito di assistere alla sfida decisiva per la qualificazione alla Coppa del Mondo contro il Libano. “Stiamo ascoltando notizie preoccupanti dalla Fifa e dalla Confederazione calcistica asiatica“, ha scritto su Twitter il membro del consiglio di amministrazione della Federcalcio iraniana, Mehrdad Seradschi.

A questo punto se veramente l’Iran dovesse essere estromessa da Qatar 2022 potrebbe subentrare l’Italia, in virtù della sua storia e dei 4 titoli mondiali vinti. Ma la decisione sarebbe a discrezione della Fifa.