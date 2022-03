Mancini: “Insigne via per problemi fisici, ho dovuto insistere per farlo tornare a Napoli”

Lorenzo Insigne ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di problemi fisici, lo dice Roberto Mancini prima della sfida con la Turchia. Insigne ha fatto ritorno a Napoli dopo la gara persa con la Macedonia, sulla stessa scia anche Jorginho e Immobile. Insigne è stato molto criticato per il suo rientro a Napoli, c’è chi ha scritto che è stata una caduta di stile, senza nemmeno conoscere i motivi. Ma le critiche ad Insigne non sono mancate dopo la sconfitta dell’Italia con la Macedonia, come se il talento napoletano fosse l’unico responsabile della sconfitta.

Mancini Turchia-Italia: senza Insigne

Alla vigilia della sfida tra Turchia e Italia, Mancini spiega il motivo per cui Insigne, Jorginho e Immobile hanno lasciato il ritiro, insieme anche a Verratti e Mancini. Lorenzo aveva problemi fisici già da prima, Immobile sarebbe andato in tribuna, così come Mancini e Verratti”. Il commissario tecnico dell’Italia sottolinea: “Al 50% Insigne sarebbe andato in panchina, anche perché vogliamo provare nuove soluzioni alternative“, poi aggiunge: “Ho dovuto obbligare Insigne e gli altri giocatori ad andare via, perché se posso fare qualcosa per loro e per il club noi lo facciamo. Non avrebbero giocato e non erano al meglio fisicamente, quindi è stato giusto così. Jorginho ci è stato mandato tre giorni prima dal Chelsea dato che non ha giocato in FA Cup. Anche Florenzi e Politano non erano nella migliore condizioni, così li ho rispediti a casa perché non avrebbero giocato“.

Mancini resta ct dell’Italia

Il fatto che Mancini voglia provare nuove soluzioni tattiche fa capire che il progetto continua, prendendo in considerazioni anche altri moduli per il futuro. Mancini resta commissario tecnico dell’Italia anche se non lo dice apertamente: “Fa piacere che ci sia una totale sintonia con il presidente Gravina, abbiamo parlato e siamo allineati su tutto. Ne riparleremo nei prossimi giorni, ora disputiamo questa partita, poi ci sarà tempo per fare altre considerazioni“.