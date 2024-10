Italia-Belgio, come ha giocato Di Lorenzo? I quotidiani fanno a ‘cazzotti’

Diversi giudizi ‘discordanti’ per Giovanni Di Lorenzo dopo la prestazione in Nations League nella sfida tra Italia e Belgio.

Nella partita di Nations League che ha visto l’Italia pareggiare 2-2 contro il Belgio, il difensore Giovanni Di Lorenzo ha attirato l’attenzione non solo per la sua prestazione in campo, ma anche per i giudizi contrastanti espressi dai principali quotidiani sportivi italiani. Schierato titolare dal commissario tecnico Luciano Spalletti, Di Lorenzo ha mostrato segnali di solidità, ma le opinioni sulle sue performance sono state tutt’altro che unanimi.

Il Corriere dello Sport ha premiato Di Lorenzo con un generoso 7, elogiando la sua capacità di mantenere l’ordine difensivo e di sacrificarsi anche in situazioni di inferiorità numerica. Secondo il giornale, “su di lui si può sempre contare”.

Al contrario, il Corriere della Sera ha espresso una visione più critica, assegnando al capitano del Napoli un 5. Secondo il quotidiano, “tutto tranquillo finché Doku non si sposta nella sua zona”, evidenziando una certa vulnerabilità del difensore contro le ripartenze avversarie.

La Gazzetta dello Sport si è posizionata a metà strada, con un voto di 6,5: “Il simbolo dell’Italia che sa rimettersi in ordine, anche in inferiorità. Solo un’incertezza su Tielemans, poi un recupero provvidenziale su Doku e dà il meglio nella fatica dell’assedio: grande secondo tempo”.

Repubblica ha dato un 5,5, criticando la marcatura su Theate in occasione del secondo gol belga: “Che sarà mai lasciare un metro a Theate? Nulla, se non ne nascesse il 2-2″. Mentre Tuttosport ha valutato Di Lorenzo con un 6, notando come, sebbene poco appariscente, non abbia commesso errori significativi.

Questi punteggi evidenziano la divisione tra i critici e i sostenitori del difensore partenopeo, lasciando aperta la discussione su quanto Di Lorenzo riesca a esprimere il suo potenziale anche in azzurro. I tifosi italiani sperano che, con il proseguire della competizione, il giocatore possa ritrovare la forma brillante che lo ha reso un punto di riferimento nel Napoli.

Ecco un riepilogo delle pagelle: