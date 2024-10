Continua il brutto periodo di Politano, Repubblica: “E’ il secondo furto in pochi mesi per lui”

Non solo la mancata convocazione in Nazionale: il calciatore del Napoli Matteo Politano affronta il secondo furto in pochi mesi.

Matteo Politano, attaccante del Napoli, sta attraversando un periodo difficile, non solo sul campo ma anche nella vita privata. Il calciatore non è stato convocato dal commissario tecnico Luciano Spalletti per la Nations League e, come se non bastasse, ha recentemente subito un furto. L’auto di Politano è stata rubata mentre si trovava a Posillipo, dove stava cenando con i parenti. Fortunatamente, il veicolo è stato successivamente ritrovato.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di La Repubblica, questo non è il primo episodio del genere che coinvolge l’ex giocatore dell’Inter. Qualche mese fa, Politano aveva già subito il furto di una Smart, ma all’epoca non erano trapelate notizie sull’accaduto. La situazione è diventata di dominio pubblico anche a causa di un altro furto avvenuto quasi in concomitanza, quello del Suv di Juan Jesus, difensore brasiliano del Napoli, che ha denunciato il fatto sui social. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

“A Politano era già stata rubata una Smart qualche mese fa e all’epoca non si seppe niente. Stavolta invece c’era la quasi concomitanza con il raid contro il Suv di Juan Jesus – reso di dominio pubblico con una denuncia sui social del difensore brasiliano – e per questo si sono accesi i riflettori su un furto – a quanto pare di sgradevole routine. L’attaccante azzurro era infatti a Posillipo a cena da parenti e al momento di rientrare a casa per la notte s’è accorto della scomparsa della sua utilitaria. Tanto fastidio e nessuno spavento”.