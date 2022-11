Inzaghi: “Fui vicinissimo al Napoli, avevano anche organizzato la mia presentazione a Soccavo, ma poi…”

Filippo Inzaghi svela: “Da calciatore fui vicinissimo al Napoli”. l’ex stella del Milan stava per vestire la maglia azzurra.

Filippo Inzaghi fu vicinissimo al Napoli. L’ex attaccante del Milan e campione del Mondo nel 2006 svela un retroscena di mercato della stagione 1995/96.

«Volevo lasciare il Parma perché giocavo poco e la società azzurra mi aveva praticamente ingaggiato. Avevano anche organizzato la mia presentazione a Soccavo».

Il trasferimento di Pippo Inzaghi al Napoli sfumò: «Perché la sera prima si giocò il ritorno, a Parma, della partita contro l’Halmstad. All’andata in Svezia avevamo perso 3-0 e il ritorno si presentava proibitivo, ma io feci gol dopo quaranta secondi e vincemmo 4-0. Quella sera la società decise di non mandarmi più al Napoli, bloccò il mio trasferimento.

I tifosi del Napoli erano furibondi, ce l’avevano con me, credevano che fossi stato io a dire di no agli azzurri. In realtà io avevo detto di sì a Pavarese, all’epoca dirigente, fu il Parma a bloccarmi», ha ricordato Pippo Inzaghi nell’intervista a Sportitalia.