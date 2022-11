Inter e Roma azione di disturbo al Napoli per Mazzocchi

Il Napoli pensa al terzino della Salernitana Mazzocchi, sul calciatore si sono fiondate anche la Roma e l’Inter.

Pasquale Mazzocchi voglia di ripartire e mettersi alle spalle una settimana dalle emozioni contrastanti: prima la seconda convocazione con la Nazionale poi l’infortunio al ginocchio che, dopo l’ottimismo iniziale, ha condotto Pasquale Mazzocchi in sala operatoria. Il terzino della Salernitana ha preferito sottoporsi ad un intervento chirurgico effettuato dal professore Cerulli alla clinica Villa Margherita di Roma per la ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. «La voglia di ritornare a fare ciò che amo è tanta, ora massimo impegno per il ritorno», ha scritto sui social Mazzocchi ringraziando li medici.

Oggi il difensore della Salernitana sarà dimesso ed inizierà il programma di recupero con l’obiettivo di tornare in campo a metà febbraio. Per Mazzocchi, è da tempo noto l’interesse del Napoli, i buoni rapporti tra De Laurentiis e Iervolino potrebbero favorire l’affare. Mazzocchi arriverebbe in azzurro per fare il vice- Di Lorenzo. Nelle ultime ore si registra un azione di disturbo di Inter e Roma, che avrebbero preso contati con gli agenti del calciatore . Secondo le ultime voci l’inserimento delle due big della serie A potrebbe far lievitare il prezzo del calciatore.

Aurelio De Laurentiis come è noto non partecipa ad aste,

Iervolino valuta il 267 di Barra una cifra superiore ai 10 milioni di Euro, ma l’inserimento di Inter e Roma potrebbe cambiare le carte in tavola.