A Napoli fanno gli scongiuri. Durante Pressing è successa una cosa assurda

Sulla ripresa del campionato sono preoccupati gli sportivi italici ma soprattutto i fans napoletani fanno gli scongiuri dopo gli sconcertanti arbitraggi dei 4 dell’Ave Maria a Verona e a Milano. Il termine non è affatto fuori luogo perché Juventus e Milan dovrebbero davvero accendere un cero a qualche santo per aver vinto gare che normalmente avrebbero perso senza gli strafalcioni arbitrali.

Sulle vicende calcistiche si è fatto sentire anche Paolo Ziliani (manca tantissimo agli sportivi nazionali ed internazionali) ma è fuori discussione che la Juventus e il Milan si sono ritrovate con 3 punti in più alla sosta del campionato. Nell’1 a 0 di Verona ne hanno combinato di tutti colori Di Bello (in campo) e Guida al VAR con 2 incredibili calci di rigore negati ai locali.

Senza alcun riferimento nelle prime pagine, come certi arbitraggi richiederebbero, la parata di Danilo è diventata il pallone inatteso e qualche buontempone alla moviola ha parlato di un giocatore che stava cadendo.

Noi di Napolipiu.com non crediamo affatto che uno per non cadere a terra alzi le mani ma soprattutto aggiungiamo che oltre al rigore, Danilo andava espulso per aver evitato una chiarissima occasione da rete. Sul fallo di Bonucci i cronisti piemontesi – lombardi – nazionali si avventurarono sul gioco pericoloso dello juventino ma poi accortosi che in tale infrazione non deve esserci contatto hanno ripiegato sul fallo subito da Bonucci.

Su Milan – Fiorentina lo sconcio mediatico è riuscito ad eguagliare lo scandaloso arbitraggio di Sozza peggio collaborato da Fabbri al VAR. Da Milano un buontempone del giornalismo locale ha proposto addirittura l’intervento di Tomori su Ikone da proporre nelle scuole di calcio come autentica prodezza.

Pressing e la rosea ma cosa ci raccontate?

In Pressing, l’ex calciatore Ravanelli ha cercato vanamente di spiegare ripetutamente, inutilmente, all’ex arbitro Cesari, ora in veste di moviolista, che Rebic fa dapprima fallo su Duncan e chi è davanti protegge spazio e pallone tenendo le braccia larghe nella dinamica e nella norma.

Ma il clou ce lo ha fornito la Rosea Gazzetta col fallo di Ikone su Tomori e con Terracciano che va a sbattere su Rebic. Se a tutto questo ci aggiungiamo anche Fiorentina – Inter diretta da Valeri (Mariani al VAR), c’è da chiedersi: “Chi altri non sarebbe preoccupato?”.

