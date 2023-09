Inter Miami travolge il Toronto 4-0, Insigne delude i tifosi: “Scarso e imbarazzante”

L’Inter Miami ha letteralmente travolto il Toronto, mettendo in luce la prestazione deludente da parte di Lorenzo Insigne.

Il Toronto, guidato da Insigne e Bernardeschi, continua a subire sconfitte, e questa volta è stato completamente dominato dall’Inter Miami di Leo Messi, che ha chiuso la partita con il punteggio schiacciante di 4-0. Questa è stata l’ennesima amara delusione per l’ex capitano del Napoli, che sembra non riuscire a trovare il suo posto in terra americana.

La chimica tra l’attaccante italiano e la squadra canadese sembra essere assente, e i risultati parlano chiaro: il Toronto occupa l’ultimo posto in classifica con soli 22 punti in 29 partite. L’ex giocatore del Napoli, insieme a Bernardeschi, non è ancora riuscito a sollevare il livello della squadra.

Da quando hanno iniziato a giocare insieme il 25 giugno, il Toronto ha subito ben 11 sconfitte, un bilancio che delude le aspettative del progetto iniziale. Anche i tifosi stanno perdendo la pazienza, e sui social media si leggono commenti come “Squadra orribile”, “Insigne è scarso” e “Giocatore imbarazzante, come ha potuto giocare nel Napoli?”.