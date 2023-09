Messi incontra Insigne: le parole della Pulce all’ex capitano del Napoli fanno tremare i tifosi

L’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, si è preoccupato per le condizioni di Messi durante la partita dell’Inter Miami contro il Toronto.

Nella notte scorsa, è andata in scena la sfida tra l‘Inter Miami e il Toronto, con una vittoria schiacciante per 4-0 a favore dei padroni di casa. Tuttavia, la notizia principale non è stata il risultato, ma piuttosto l’incontro tra due stelle del calcio: Lionel Messi e Lorenzo Insigne.

Partita sfortunata però per l’ex stella del Barcellona che durante il match ha accusato alcuni problemi fisici che hanno destato preoccupazione tra i tifosi e i membri della squadra. Mentre il campione argentino stava lasciando il campo, l’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, si è avvicinato a lui per sincerarsi delle sue condizioni fisiche e gli ha chiesto: “Come ti senti?”. Messi ha spiegato che stava ancora avvertendo dolore alla caviglia, motivo per cui era stato sostituito.

Una situazione che ha generato una grande delusione tra i tifosi presenti sugli spalti. Molti di loro hanno preferito lasciare lo stadio quando Messi è stato costretto a uscire a fine primo tempo, anche se il punteggio era ancora fermo sullo 0-0.

La partita ha portato anche alla perdita di un altro giocatore importante per l’Inter Miami, Jordi Alba, a causa di un infortunio.