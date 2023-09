Bologna-Napoli, due azzurri verso il forfait: le ultime

Il tecnico Rudi Garcia ritorna dal Portogallo con notizie preoccupanti in vista della sfida di campionato contro il Bologna.

Il Napoli ha cominciato il percorso in Champions League nel migliore dei modi, portando a casa tre punti importanti dalla sfida con il Braga. Nonostante la vittoria però, arrivano anche notizie poco confortanti relative a due azzurri.

Nel pre-partita contro Braga, il centrocampista Jens Cajuste ha subito un infortunio, mentre il difensore centrale Amir Rrahmani è stato costretto a uscire dal campo dopo meno di quindici minuti, con Ostigard che lo ha sostituito.

Attualmente, sia il difensore kosovaro che il centrocampista svedese sono fuori causa e, secondo le informazioni fornite da Sky Sport, entrambi si sottoporranno a esami medici più approfonditi nella giornata di domani. Si prevede che Rrahmani e Cajuste non saranno disponibili per la trasferta di domenica contro il Bologna. Le prossime ore saranno cruciali per conoscere l’entità dei loro infortuni.

Il brasiliano Natan può fare il suo esordio dal primo minuto in campionato, dato l’attuale stato di incertezza riguardo alla disponibilità dei due giocatori.